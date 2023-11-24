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Сегодня, 08:59

Гиньяр и Фаббри заняли первое место в ритм-танце на «Гран-при Японии»

Виктория Кравченко
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Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Фото AFP

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали первыми в ритм-танце на «Гран-при Японии». За выступление они набрали 85,27 балла.

Второе место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (84,93), третьи — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Литвы (78,71).

Турнир проходит в Осаке на территории спортивной арены «Towa Pharmaceutical RACTAB Dome». Соревнования завершатся 26 ноября.

Этап «Гран-при» NHK Trophy: расписание соревнований и где смотреть трансляции

Фигурное катание
Лайла Фер/Льюис Гибсон
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс
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