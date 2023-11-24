Гиньяр и Фаббри заняли первое место в ритм-танце на «Гран-при Японии»

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали первыми в ритм-танце на «Гран-при Японии». За выступление они набрали 85,27 балла.

Второе место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (84,93), третьи — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Литвы (78,71).

Турнир проходит в Осаке на территории спортивной арены «Towa Pharmaceutical RACTAB Dome». Соревнования завершатся 26 ноября.

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