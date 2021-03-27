Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на предложение известного футбольного агента Дмитрия Селюка присвоить звание Героя России Этери Тутберидзе.

«А чем хуже Винер или Покровская? Если мы уже открываем этот ящик Пандоры, то заслуженный тренер — это все-таки не Герой России, а Герой труда. Когда люди предлагают это, они должны понимать, что Героя России дают за подвиги, за защиту отечества. Эти награды равные по значимости. Здесь может рассматриваться звание Героя труда, но тогда давайте сразу выделим этих тренеров, эту прекрасную плеяду, которые абсолютно точно достойны быть награжденными. У Винер, правда, Герой труда уже есть», — сказала «СЭ» Журова.

Ранее, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме три россиянки завоевали весь пьедестал по итогам двух соревновательных дней: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку Александра Трусова.

(Екатерина Звенигородская)