Горшков о результатах чемпионата мира: «Творим новую историю»

Президент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Александр Горшков прокомментировал результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«Сегодняшний вечер был полон спортивного драматизма. Но, наши девчонки оказались лучшими, чему я безмерно рад. Насколько я знаю, весь пьедестал в фигурном катании наш впервые. Творим новую историю. Поздравляю девочек!», — сказал «СЭ» Горшков.

Российская фигуристка Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

На втором месте россиянка Елизавета Туктамышева. Третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова.

(Елизавета Денисова)