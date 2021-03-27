Горшков о результатах чемпионата мира: «Творим новую историю»
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Президент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы Александр Горшков прокомментировал результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
«Сегодняшний вечер был полон спортивного драматизма. Но, наши девчонки оказались лучшими, чему я безмерно рад. Насколько я знаю, весь пьедестал в фигурном катании наш впервые. Творим новую историю. Поздравляю девочек!», — сказал «СЭ» Горшков.
Российская фигуристка Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).
На втором месте россиянка Елизавета Туктамышева. Третьей стала еще одна представительница России Александра Трусова.
(Елизавета Денисова)
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