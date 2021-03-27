Анна Щербакова оценила свое выступление на чемпионате мира

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями после выступления на чемпионате мира по фигурному катанию. Она заняла первое место.

«Честно говоря, я не знаю, что сказать, потому что я пыталась выступить как можно лучше и бороться за каждый элемент, — сказала Щербакова в эфире канала Eurosport 1. — Конечно, я совсем не довольна своим выступлением, но я очень счастлива, что победила. Это была моя цель. Большое спасибо всем.

Это была борьба. С первого элемента все пошло не так, как я хотела. Я поняла, что мне нужно сделать как можно лучше оставшиеся элементы и не потерять очки. День рождения в воскресенье? Я не думала об этом. Я думала только о турнире.

Может быть, что-то сделаем вместе с нашими тренерами. Я хотела бы поблагодарить их. Это был очень тяжелый сезон. Хотела бы также поблагодарить моих родителей. Их сегодня не было со мной, но они поддерживали меня».

В тройку лучших также вошли россиянки Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.