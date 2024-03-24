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24 марта, 12:10

Малинин о золоте чемпионата мира-2024: «Я в шоке»

Руслан Минаев
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Илья Малинин.
Фото USA Today Sports

Американский фигурист Илья Малинин подвел итог своему выступлению на чемпионате мира 2024 года.

19-летний спортсмен заявил, что находится в шоке. Он также отметил, что огромную поддержку ему оказали родители.

«Это золото так много для меня значит. Последние пару недели были сложными. Не давала покоя мысль, что я не смогу выступить на ЧМ. Так что я рад быть здесь и стать первым», — цитирует фигуриста Golden Skate.

Также Малинин рассказал, что говорил сам себе во время соревнований.

«У меня в голове был голос: «Не опускай руки несмотря ни на что, нужно идти вперед. Не думай о том, что тебе плохо. Будь уверен, что тренировки и мышечная память в конечном счете позволят тебе выбиться наверх», — сказал Малинин.

Спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

Малинин исполнил шесть четверных и обновил мировой рекорд по произвольной программе

Фигурное катание
Илья Малинин
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
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