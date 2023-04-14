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Сегодня, 16:07

В ФФР рассказали о подаче списка для участия в международных соревнованиях: «Будут делить на хороших россиян и плохих»

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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» рассказал о списке спортсменов для участия в международных соревнованиях, который был направлен в Международную федерацию фехтования (FIE).

«Мы не знаем, когда они подготовят ответ. Пока все выглядит плохо для нас. Какие-то непонятные юристы будут изучать список наших спортсменов. Эти люди будут делить на хороших россиян и плохих», — сказал Мамедов.

Ближайший турнир в календаре FIE — этап Гран-при по фехтованию на саблях, который пройдет 27-29 апреля в Сеуле.

Сергей Жуков

Ильгар Мамедов
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