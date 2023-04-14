Президент ФФР: «МОК прогнулся уже во все стороны, в которые только можно»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов ответил на вопрос «СЭ», как может повлиять на допуск российских спортсменов приказ Министерства молодежи и спорта Украины о запрете спортсменам страны участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Это им надо бояться, что их не допустят. Они же отказываются выступать, а не мы. Прогнется ли МОК? МОК прогнулся уже во все стороны, в которые только можно. Еще раз посмотрим на этот МОК. Меня уже ничего не удивляет. Когда хоть один спортсмен поедет выступать, тогда уже можно будет что-то говорить. Пока это только одни слова. Сейчас мы получим один документ, и тогда будет понятно, сможем мы выступать с такими критериями допуска или нет», — сказал Мамедов корреспондент «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.