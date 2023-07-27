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Сегодня, 12:44

Российская саблистка Смирнова ушла с площадки, не дождавшись рукопожатия украинки Харлан

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анна Смирнова.
Фото AFP

Российская саблистка Анна Смирнова покинула дорожку, на которой проходил ее поединок с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира по фехтованию-2023 в Милане (Италия).

Россиянка уступила со счетом 7:15, но украинка отказалась от рукопожатия после боя.

Смирнова осталась на площадке — изначально она стояла, затем организаторы принесли ей стул. После того, как прошло около часа, один из организаторов принес россиянке некие бумаги. Через несколько минут после изучения документов Смирнова поднялась со стула и покинула дорожку.

По регламенту, без рукопожатия поединок не считается завершенным. Отказавшемуся от пожатия руки соперника может грозить дисквалификация.

фехтование
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