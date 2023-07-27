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Сегодня, 11:55

Российская саблистка Смирнова не стала уходить с дорожки после отказа украинки Харлан от рукопожатия

Иван Торопцев
Корреспондент
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Анна Смирнова.
Фото AFP

Российская фехтовальщица Анна Смирнова не стала уходить с дорожки после поражения от украинки Ольги Харлан в 1/32 финала в одиночной женской сабле на чемпионате мира-2023 в Милане (Италия).

Украинка отказалась от рукопожатия после того, как победила россиянку со счетом 15:7. Смирнова отказалась покидать дорожку. По правилам, соперники обязаны пожать руки друг другу после завершения боя. Нарушившему это правило грозит дисквалификация.

Изначально Смирнова стояла на дорожке после поединка, но позднее организаторы принесли ей стул. На момент публикации прошло более получаса после завершения боя между Харлан и Смирновой, но россиянка по-прежнему остается на дорожке.

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Украинская саблистка Харлан отказалась жать руку россиянке Смирновой — по правилам ее могут дисквалифицировать

Российская саблистка Смирнова ушла с площадки, не дождавшись рукопожатия украинки Харлан
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