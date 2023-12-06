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Сегодня, 18:00

Президент ФФР заявил, что никто публично не поддержал Украину в вопросе исключения России из состава FIE

Артем Бухаев
Корреспондент
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Ильгар Мамедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью «СЭ» рассказал, как прошел конгресс Международной федерации фехтования (FIE) в конце ноября 2023 года.

«Конгресс Международной федерации фехтования прошел в целом в рабочем порядке, за исключением того, что в конце мероприятия Федерация фехтования Украины вынесла на повестку вопрос об исключении России из состава FIE. Мы, конечно, заранее знали, что эту тему поднимут. Далее были дебаты, в результате которых публично в поддержку украинского предложения никто не выступил. В нашу же поддержку выступили пять-шесть стран. Например, очень эмоционально выступал президент федерации Венесуэлы. Он отмечал, что конгресс представляет спортивную организацию, и предлагал не политизировать спорт. В этом ракурсе выступали и другие представители», — сказал Мамедов «СЭ».

Мамедов также ответил на вопрос, что говорил на конгрессе FIE.

«Сказал, что мы готовы сражаться только на фехтовальных дорожках. Параллельно я также пригласил наших коллег на соревнования БРИКС в июне и на Игры дружбы в сентябре. Мы раздавали буклеты с информацией о грядущих соревнованиях. Коллеги очень тепло отнеслись. Не знаю, приедут ли, но приняли радостно. Сейчас идет детализация соревнований — когда будет более конкретная информация, будем предметно разговаривать. Пока раздали буклеты для информации, позднее будем связываться», — добавил Мамедов.

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10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК.

25 ноября конгресс FIE не стал приостанавливать членство Федерации фехтования России.

Фехтование
Ильгар Мамедов
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