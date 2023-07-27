Поздняков назвал заслуженной дисквалификацию украинки за отказ от рукопожатия с россиянкой: «Это святое правило»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал «СЭ» отказ украинской саблистки Ольги Харлан пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию-2023 в Милане (Италия).

Харлан победила Смирнову со счетом 15:7, но отказалась пожимать россиянке руку. Вместо этого украинка протянула в сторону соперницы саблю, а затем покинула дорожку.

«Правила созданы для того, чтобы их уважать. В правилах четко написано, что после окончания поединка у спортсменов должно быть рукопожатие. Это святое правило для всех фехтовальщиков. Поэтому я очень рад, что международная федерация продемонстрировала уважение к своим собственным правилам. Есть четкие правила: если спортсмен не пожимает руку, он дисквалифицируется. Украинская спортсменка, с нашей точки зрения, заслужила дисквалификацию», — сказал Поздняков «СЭ» на форуме «Россия — Африка».

Харлан должна была встретиться с представительницей Болгарии Йоаной Илиевой в 1/16 финала чемпионата мира, но ее дисквалифицировали.

Позднее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что украинка получила черную карту и будет отстранена от соревнований на срок до 2 месяцев.