Украинскую саблистку отстранят на 2 месяца за отказ пожать руку Смирновой
Международная федерация фехтования (FIE) исключила украинскую саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию-2023 в Милане (Италия). Она получила дисквалификацию на 2 месяца.
«Черная карта у Харлан», — заявил глава ФФР Ильгар Мамедов «РИА Новости».
По правилам FIE, после встречи спортсмены должны отсалютовать друг другу и обменяться рукопожатиями. Если спортсмен отказывается следовать этим правилам, поединок будет считаться не завершенным, что приводит к дисквалификации.
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