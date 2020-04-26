Егорян возглавила рейтинг самых успешных олимпийских чемпионов

Испаноязычный Olympic Channel составил топ-10 спортсменов мира, которые побеждали как на Юношеской Олимпиаде, так и на основных Играх. Рейтинг возглавила российская фехтовальщица Яна Егорян.

В 2010 году она завоевала золото в индивидуальном и командном зачете на Юношеской Олимпиаде в Сингапуре. В 2016 стала первой в индивидуальном турнире саблисток в Бразилии.

Вторым в рейтинге стал кубинский боксер Робейси Рамирес, третья — валлийская тхэквондистка Джейд Джонс.