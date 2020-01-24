Юрий Ганус положительно воспринял уход Колобкова

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус поддержал уход Павла Колобкова с поста министра спорта РФ. Колобков отправился в отставку вместе с остальными членами правительства. На его должность был назначен президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин. Колобков занимал пост с 2016 года.

— Заявления РУСАДА не были услышаны предыдущим спортивным руководством, — цитирует «РИА Новости» Гануса. — Уход министра спорта, который оппонировал мне в проведении изменений, я воспринимаю как положительный фактор с точки зрения развития дел в легкой атлетике. Настало время для существенных перемен. В восстановлении легкой атлетики должны принимать участие все заинтересованные стороны.