«Теперь празднование голов Кузнецовым обретает новый смысл». Бывший игрок КХЛ шутит над дисквалифицированным нападающим
19:12
Бывший игрок «Северстали» и «Сибири» Зак Бойчак отреагировал на информацию о дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на 4 года за употребления кокаина.
«Теперь оригинальное празднование голов Кузнецовым обретает новый смысл», — написал Бойчак в Twitter.
Kuznetsov's flying celebrations make way more sense now ???— Zach Boychuk (@ZachBoychuk) August 23, 2019
Свою запись хоккеист дополнил тремя изображениями птиц. Отметим, что на слэнге слово «bird» означает «брикет кокаина».