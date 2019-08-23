«Теперь празднование голов Кузнецовым обретает новый смысл». Бывший игрок КХЛ шутит над дисквалифицированным нападающим

Бывший игрок «Северстали» и «Сибири» Зак Бойчак отреагировал на информацию о дисквалификации нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на 4 года за употребления кокаина.

«Теперь оригинальное празднование голов Кузнецовым обретает новый смысл», — написал Бойчак в Twitter.

Kuznetsov's flying celebrations make way more sense now ??? — Zach Boychuk (@ZachBoychuk) August 23, 2019

Свою запись хоккеист дополнил тремя изображениями птиц. Отметим, что на слэнге слово «bird» означает «брикет кокаина».