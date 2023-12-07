РУСАДА с начала года взяло у спортсменов более 10,5 тысяч допинг-проб

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре взяло у спортсменов 1148 допинг-проб, сообщает ТАСС.

По информации источника, всего за 11 месяцев текущего года РУСАДА взяло 10 530 проб (1148 — в ноябре, 1416 — в октябре, 1246 — в сентябре, 806 — в августе, 734 — в июле, 725 — в июне, 846 — в мае, 996 — в апреле, 853 — в марте, 961 — в феврале, 899 — в январе).

В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства. РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.