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Легкоатлетка Гущина не планирует возвращаться в спорт после дисквалификации за допинг

14:54

Российская легкоатлетка Юлия Гущина не планирует возобновлять спортивную карьеру после дисквалификации за прием туринабола. Она была дисквалифицирован после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года на четыре года с момента временного отстранения (27 марта 2017 года).

— Она уже давно не тренируется, года четыре, — цитирует ТАСС бывшего тренера 36-летней спортсменки Валентина Маслакова. — Думаю, сейчас она посвятила себя детям. Так что карьеру она уже давно закончила и на эту тему не обращает внимания. Она не собирается выступать и живет своей жизнью.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7061699

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