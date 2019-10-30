Легкоатлетка Гущина не планирует возвращаться в спорт после дисквалификации за допинг

Российская легкоатлетка Юлия Гущина не планирует возобновлять спортивную карьеру после дисквалификации за прием туринабола. Она была дисквалифицирован после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года на четыре года с момента временного отстранения (27 марта 2017 года).

— Она уже давно не тренируется, года четыре, — цитирует ТАСС бывшего тренера 36-летней спортсменки Валентина Маслакова. — Думаю, сейчас она посвятила себя детям. Так что карьеру она уже давно закончила и на эту тему не обращает внимания. Она не собирается выступать и живет своей жизнью.