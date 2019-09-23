Эксперты ВАДА и РУСАДА будут изучать несовпадения в базах данных

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул: эксперты в сфере цифровых технологий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут выяснять, в чем именно заключаются несовпадения в базах данных московской лаборатории и с чем они связаны.

Ранее сообщалось, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Заседание исполкома ВАДА состоялось в понедельник в Токио.

— Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом ВАДА 20 сентября 2018 года, выполнены, — цитирует «РИА Новости» Колобкова. — РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали всё от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации.

Нам сообщили, что база данных, переданная в ВАДА осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты ВАДА забрали в Москве в 2019 году. В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны — будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие.