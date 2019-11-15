Эксперты России и ВАДА обсудили изменения в базе данных лаборатории

Российские эксперты 14 ноября провели встречу с представителями Всемирного антидопингового агентства, на которой обсудили обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения, сообщает ТАСС.

Российская сторона ранее предоставила ответы по каждому из 31 вопроса, которые возникли у ВАДА в связи с обнаруженными в базе данных изменениями. На встрече эксперты должны были еще раз обменяться мнениями по поводу сложившейся ситуации.

На основе итогов встречи эксперты должны подготовить отчет для комитета по соответствию ВАДА. Полученный им документ может стать основанием для формирования рекомендации исполкому организации по вопросу целесообразности применения санкций в отношении Российского антидопингового агентства.