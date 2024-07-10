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Раскрыты три комбо-карты в Hamster Kombat на 10-11 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Хомяк.

Игроки раскрыли все три комбо-карты для Hamster Kombat на 10-11 июля.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 10-11 июля.

Semi-finals England vs. Netherlands — раздел Specials.
Oracle — раздел Web3.
Margin trading x30 — раздел Markets.

Что такое комбо-карты Hamster Kombat

Все карты в Хомяке нужны, чтобы поднимать пассивный заработок. Но каждый день три из них приносят 5 миллионов монет — неплохое подспорье новичкам, у которых осталось не так много времени до листинга. Смотреть комбинации можно на нашем сайте — они появляются каждый день в 15:00 по мск.

Как вводить комбо-карты Hamster Kombat

Нажимаем кнопку «Комбо» или Mine, заходим в один из четырех разделов и покупаем или прокачиваем нужные карты.

Notcoin. Кликеры с заработком в Telegram, похожие на Hamster Kombat

Раньше в комбо то и дело попадались карточки с условием по количеству рефералов, но с недавнего времени разработчики пообещали, что больше карточки с такими условиями появляться не будут.

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