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Blum снова раздает DOGS, но не всем

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Проект Blum начал раздавать токены DOGS за тапы в своей мини-игре. Участвовать в акции смогли те пользователи Blum, которые вовремя подключили к приложению криптокошелек, сделали хотя бы одну исходящую транзакцию и не участвовали в предыдущем раунде — всего таких набралось 7,6 миллиона.

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Правда, пока не все, кто подходят под критерии, получили возможность тапать DOGS — администраторы официального сообщества обещают, что оставшиеся за бортом получат доступ в течении суток. За один тап можно получить 0,1 DOGS — поэтому для хоть сколько-то крупной суммы придется тыкать пальцем в экран довольно долго, а количество запускающих мини-игру билетов ограниченно.

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