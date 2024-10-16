Баги все равно будут: западные журналисты расхвалили S.T.A.L.K.E.R. 2, но есть нюанс

Зарубежная пресса поделилась своими впечатлениями от S.T.A.L.K.E.R. 2. В основном они оказались положительными: играть сложно, но интересно; открытый мир не водит игрока за руку, а в заданиях то и дело встречается нелинейность.

Многие хвалят и атмосферу — мрачную и безнадежную. Впрочем, не обошлось и без минусов — даже в специально заготовленном для журналистов превью то и дело встречались баги. Очевидно, не обойдется без них и на релизе.