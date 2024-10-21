Пока не планируем: Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Twitch

Стриминговый сервис Twitch по-прежнему продолжит работать в России. Недавние слухи о блокировке не оправдались: Роскомнадзор заявил, что пока не планирует накладывать на Twitch ограничения.

Ранее стриминговую платформу штрафовали за отказ выполнить предписания ведомства. Вместе с Discord, YouTube и другими сервисами Twitch входит в реестр соцсетей — это накладывает на него определенные обязательства. Площадка должна мониторить появление на своих страницах противоправной информации и оперативно ее удалять.