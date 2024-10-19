Вышел первый трейлер «Сатурна» — российской ролевой игры о спасении мира

Вышел дебютный трейлер «Сатурна» — российской научно-фантастической ролевой игры.

Игрокам предстоит спасать мир от восстания искусственного интеллекта, причем не только на Земле, но и на спутниках Сатурна.

Сделать это придется всего за три дня — судя по описанию, игра рассчитана на неоднократные прохождения, каждое из которых может привести к новым результатам. Дата выхода «Сатурна» пока неизвестна, но игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.