Бывший директор Rockstar рассказал, почему GTA 6 понравится фанатам

Бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей успокоил фанатов, беспокоящихся насчет качества GTA 6. По словам Вермея, 80% разработчиков, трудившихся над GTA 4 и даже более старыми играми, продолжают оставаться в команде.

Среди тех, кто работает над GTA 6, были названы арт-директор Аарон Гарбут, сценарист и сооснователь студии Сэм Хаузер и геймдиректор Роб Нельсон. Поэтому бывший директор считает, что создание новой части легендарной серии находится в надежных руках.