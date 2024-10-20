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Бывший директор Rockstar рассказал, почему GTA 6 понравится фанатам

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей успокоил фанатов, беспокоящихся насчет качества GTA 6. По словам Вермея, 80% разработчиков, трудившихся над GTA 4 и даже более старыми играми, продолжают оставаться в команде.

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Среди тех, кто работает над GTA 6, были названы арт-директор Аарон Гарбут, сценарист и сооснователь студии Сэм Хаузер и геймдиректор Роб Нельсон. Поэтому бывший директор считает, что создание новой части легендарной серии находится в надежных руках.

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