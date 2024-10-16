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Сегодня, 19:03

Появилось решение ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 16-17 октября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разгадан ребус дня для X Empire (Musk Empire) на 16-17 октября

Ребус дня в X Empire на 16-17 октября.

Правильный ответ: Burn

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Каждый день в 19:00 в игре обновляется ребус дня — несложная загадка, правильный ответ на которую позволит заработать внутреннюю валюту (точная сумма зависит от уровня аккаунта).

Как разгадать ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Зайдите в раздел «Задачи». Там понадобится найти кнопку «Ребус дня» — щелкните по ней, чтобы увидеть картинку и поле для правильного ответа. Введите разгадку и получите награду.

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