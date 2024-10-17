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Неужели дождались? Работа над Half-Life 3 уже началась

Евгения Воскресенская
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Фото Valve

Появилось несколько намеков на то, что Half-Life 3 уже в разработке. Первым из них стало упоминание в коде Deadlock проекта под названием HLX — аббревиатуры, подозрительно похожей на сокращенное название игры. Внутри шутера нашли информацию о продвинутой системе физики для HLX — например, согласно коду, разный материал может гореть с разной скоростью.

Подтверждение также находится и в портфолио некоторых сотрудников — там содержатся описания игры, напоминающей одиночную Half-Life. Более того, бывший левел-дизайнер Valve признался, что работал над прототипами игры «с амбициозным и ранее невиданным геймплеем» и элементами головоломок, что как раз напоминает описание Half-Life.

Обложка. Следы Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 нашли в новом патче Counter-Strike 2

Другой намек касается художественного отдела — по словам иллюстратора Valve, с 2023 года ведется работа над созданием «знакомых персонажей». Наконец, в последнее время компания активно набирает новых сотрудников с опытом работы в крупных компаниях, которые специализируются на одиночных играх.

Все вместе дает фанатам надежду на скорое возвращение франшизы — ну или хотя бы скорый анонс.

Источник: TG-канал Кибертопор
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