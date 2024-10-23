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Сегодня, 21:00

Роскомнадзор готовится блокировать звонки в приложениях

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото с сайта Роскомнадзора

В Роскомнадзоре задумались о запрете функции голосовой связи в иностранных мессенджерах.

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Как заявил руководитель ведомства Андрей Липов, это один из «жестких» вариантов влияния на владельцев приложений, которые не соответствуют требованиям по защите граждан страны от мошенников — к примеру, не позволяя ограничивать прием звонков из-за рубежа или от незнакомых контактов. В случае такого запрета мессенджер продолжит работать, но позвонить с его помощью уже не получится.

Источник: iphones.ru
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