В России разработают ответ PlayStation, но у консоли не будет геймпада

В России стартовала разработка консоли PlaySpace.

Созданием ответа Sony и Microsoft занимаются студенты Донского государственного технического университета. На данный момент команда уже подготовила прототип.

На борту PlaySpace будет установлен процессор Intel Atom X5, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, Bluetooth и Wi-Fi, а также HDMI-разъем. В качестве геймпада консоль будет использовать подключенный смартфон.

Цены на PlaySpace будут начинаться от 47 тысяч рублей.