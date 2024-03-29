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29 марта, 16:35

В России разработают ответ PlayStation, но у консоли не будет геймпада

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Русская консоль глазами нейросети.
Фото t.me/+NAWAEblRKa40ZWUy, Соцсети

В России стартовала разработка консоли PlaySpace.

Созданием ответа Sony и Microsoft занимаются студенты Донского государственного технического университета. На данный момент команда уже подготовила прототип.

На борту PlaySpace будет установлен процессор Intel Atom X5, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, Bluetooth и Wi-Fi, а также HDMI-разъем. В качестве геймпада консоль будет использовать подключенный смартфон.

Цены на PlaySpace будут начинаться от 47 тысяч рублей.

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