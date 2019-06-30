Virtus.pro встретится с Team Liquid в матче за выход в гранд‑финал EPICENTER Major 2019

Virtus.pro обыграла TNC Predator со счетом 2:0 в малом финале нижней сетки на EPICENTER Major 2019 по Dota 2.

В следующем раунде коллектив Романа "RAMZES666" Кушнарева встретится с Team Liquid в матче за выход в гранд-финал мейджора. Противостояние начнется 30 июня в 12.30 по московскому времени.

TNC Predator покинула турнир. Команда из Филиппин заняла четвертое место, получила 80 тысяч долларов и 1 350 очков DPC.

EPICENTER Major 2019 проходит с 22 по 30 июня в Москве. 16 команд разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.