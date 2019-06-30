02:29 | Киберспорт — DOTA 2

Virtus.pro встретится с Team Liquid в матче за выход в гранд‑финал EPICENTER Major 2019

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Virtus.pro обыграла TNC Predator со счетом 2:0 в малом финале нижней сетки на EPICENTER Major 2019 по Dota 2.

В следующем раунде коллектив Романа "RAMZES666" Кушнарева встретится с Team Liquid в матче за выход в гранд-финал мейджора. Противостояние начнется 30 июня в 12.30 по московскому времени.

TNC Predator покинула турнир. Команда из Филиппин заняла четвертое место, получила 80 тысяч долларов и 1 350 очков DPC.

EPICENTER Major 2019 проходит с 22 по 30 июня в Москве. 16 команд разыгрывают призовой фонд в миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/virtus-pro-vstretitsya-s-team-liquid-v-matche-za-vykhod-v-grand-final-epicenter-major-2019

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