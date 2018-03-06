Virtus.pro переиграла Natus Vincere в Бухаресте

Состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 одержал победу над украинской Natus Vincere в матче 3-го тура группового этапа The Bucharest Major. Счет встречи – 1:0. Ранее VP уступила американской OpTic Gaming и взяла верх над китайской LGD.FY.

"Рожденные побеждать" до этого переиграли Vega Squadron и потерпели поражение в матче с OG. Напомним, на этой стадии 16 команд играют по швейцарской системе, когда в очередном туре встречаются команды с одинаковой статистикой.

The Bucharest Major проходит с 4 по 11 марта в Бухаресте. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов. Кроме того, участники разыграют 1,5 тысячи очков Dota Pro Circuit.

Бухарест (Румыния)

The Bucharest Major

Групповой этап

3-й тур

Virtus.pro (Россия) – LGD.FY (Китай) – 1:0