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TNC Predator выиграла MDL Chengdu Major

16:04

TNC Predator стала чемпионом MDL Chengdu Major по Dota 2. В финале турнира команда из Юго-Восточной Азии одолела Vici Gaming со счетом 3:1. Коллектив Тхэ Вон «March» Пака заработал 300 тысяч долларов и 4 850 очков DPC.

За второе место VG получила 160 тысяч долларов и 3 тысячи очков DPC. Следующим турниром в сезоне DPC 2019/2020 станет WePlay! Bukovel Minor 2020. Чемпионат пройдет с 9 по 12 января в Буковеле (Украина). Коллективы разыграют 300 тысяч долларов и 660 очков DPC.

MDL Chengdu Major — первый мейджор сезона DPC-2019/20. Чемпионат прошел с 16 по 24 ноября в Китае. Коллективы разыграли миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/tnc-predator-vyigrala-mdl-chengdu-major

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