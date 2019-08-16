Team Secret и OG лидируют в своих группах по итогам второго дня The International 2019

На The International 2019 по Dota 2 завершился второй игровой день.

В группе A лидирует Team Secret, которая одержала четыре победы. На второй позиции PSG.LGD — три победы и две ничьи. Третьей идет Mineski — две победы, ничья и поражение.

В группе В на первом месте OG — четыре победы и одна ничья. Второй идет Vici Gaming (три победы, ничья и поражение), третьей — Natus Vincere (две победы и три ничьи).

The International Dota 2 — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, проводится компанией Valve с 2011 года. В турнире участвуют 18 команд, общий призовой фонд — более 32 миллионов долларов. The International 2019 проходит в Шанхае на «Мерседес-Бенц Арене» с 15 по 25 августа.