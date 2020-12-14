«RAMZES666» распустил Just Error

Один из основателей и керри команды по Dota 2 Just Error Роман «RAMZES666» Кушнарев заявил, что распускает коллектив.

Игрок также рассказал, что команда не планировала выступать на EPIC League Season 2. В итоге команда все же приняла участие в турнире, что «RAMZES666» считает ошибочным решением.

Кроме того, Кушнарев подтвердил информацию о желании одной из крупных организаций из Европы купить команду. Он объяснил, почему было принято решение отказаться от предложения. При этом россиянин отметил, что им предлагали очень хорошие условия.

«Мы не хотели подводить нашу новую организацию, сковывать себя контрактами и лишними обязательствами в ситуации, когда не были на 100 процентов уверены в себе и своих тиммейтах, — написал киберспортсмен на своей странице Вконтакте. — Можно сказать, что на этом история Just Error пока завершена».

Роман Кушнарев — 21-летний российский профессиональный игрок в Dota 2. Он выступает с 2015 года.