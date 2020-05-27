Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Призовой фонд The International 2020 за сутки превысил 8 миллионов долларов

01:33
Battle Pass 2020. Фото Twitter
Battle Pass 2020. Фото Twitter

В понедельник, 25 мая, в Dota 2 был выпущен Battle Pass 2020. Всего за сутки благодаря покупкам пользователей призовой фонд The International 2020 вырос до 8,15 миллиона долларов. Турнир по темпу роста призового фонда обошел все предыдущие.

The International.The International 2020 перенесен из-за коронавируса

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 пополняется благодаря покупкам Battle Pass и уровней к нему. 25 процентов от каждой продажи отправляются в копилку турнира.

В прошлом году за сутки после выхода боевого пропуска призовой фонд The International 2019 увеличился до 7,4 миллиона долларов.

Напомтим, The International 2020 должен был пройти в конце августа в Стокгольме. Новые возможные даты проведения объявят позже. Действующим победителем является команда OG.

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир