OG Seed поучаствует в финале квалификации на WePlay! Pushka League Season 1

OG Seed обыграла ChickenFighters в полуфинале закрытых отборочных на WePlay! Pushka League Season 1 по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:0. Команда Пету «Peksu» Ваатайнена прошла в финал квалификации.

ChickenFighters завершили выступление в отборочных. Коллектив Акбара «SoNNeikO» Бутаева поучаствует во втором дивизионе лиги.

Закрытая квалификация для Европы на WePlay! Pushka League Season 1 проходит с 20 по 22 апреля в онлайне. Команды сражаются за квоту в первый дивизион лиги.