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OG Seed поучаствует в финале квалификации на WePlay! Pushka League Season 1

16:15

OG Seed обыграла ChickenFighters в полуфинале закрытых отборочных на WePlay! Pushka League Season 1 по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:0. Команда Пету «Peksu» Ваатайнена прошла в финал квалификации.

ChickenFighters завершили выступление в отборочных. Коллектив Акбара «SoNNeikO» Бутаева поучаствует во втором дивизионе лиги.

Закрытая квалификация для Европы на WePlay! Pushka League Season 1 проходит с 20 по 22 апреля в онлайне. Команды сражаются за квоту в первый дивизион лиги.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/og-seed-pouchastvuet-v-finale-kvalifikacii-na-weplay-pushka-league-season-1

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