Ninjas in Pyjamas сыграют с FlyToMoon за место в плей-офф OGA Dota PIT Season 3

Ninjas in Pyjamas победили ViKin.gg в полуфинале закрытых отборочных на OGA Dota PIT Season 3. Матч завершился со счетом 2:0. Коллектив Михаила «Misha» Агатова прошел в финал верхней сетки, где сразится с FlyToMoon за квоту в плей-офф.

ViKin.gg упала в нижнюю сетку. Закрытые отборочные на OGA Dota PIT Season 3 для Европы проходят с 20 по 22 сентября в онлайне. Четыре команды борются за два слота в основной стадии чемпионата.