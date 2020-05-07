Nigma победила в переигровке на WePlay! Pushka League

Nigma победила OG Seed в тай-брейке на WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми занял шестое место в турнирной таблице.

Благодаря победе Nigma поучаствует во втором сезоне лиги WePlay! Pushka. OG Seed упала во второй дивизион, где будут разыграны слоты в WePlay! Pushka League Season 2 Divison 1.

Плей-офф первого сезона начнется 8 мая. В дебютном матче встретятся HellRaisers и Ninjas in Pyjamas. WePlay! Pushka League проходит с 23 апреля по 12 мая в онлайне. 14 команд разыгрывают 250 тысяч долларов.