Nigma победила в переигровке на WePlay! Pushka League
7 мая 2020, 23:27
Nigma победила OG Seed в тай-брейке на WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми занял шестое место в турнирной таблице.
Благодаря победе Nigma поучаствует во втором сезоне лиги WePlay! Pushka. OG Seed упала во второй дивизион, где будут разыграны слоты в WePlay! Pushka League Season 2 Divison 1.
Плей-офф первого сезона начнется 8 мая. В дебютном матче встретятся HellRaisers и Ninjas in Pyjamas. WePlay! Pushka League проходит с 23 апреля по 12 мая в онлайне. 14 команд разыгрывают 250 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/nigma-pobedila-v-pereigrovke-na-weplay-pushka-league