Natus Vincere проиграли первый матч на ESL One Germany 2020

Natus Vincere уступили Team Liquid в групповой стадии ESL One Germany 2020 по Dota 2. Матч завершился со счетом 1:2. Для команды Богдана «Iceberg» Василенко это поражение стало первым на чемпионате.

ESL One Germany 2020 для Европы проходит с 5 октября по 1 ноября в онлайне. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 400 тысяч долларов, победитель получит 150 тысяч.