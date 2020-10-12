Natus Vincere проиграли первый матч на ESL One Germany 2020
04:06
Natus Vincere уступили Team Liquid в групповой стадии ESL One Germany 2020 по Dota 2. Матч завершился со счетом 1:2. Для команды Богдана «Iceberg» Василенко это поражение стало первым на чемпионате.
ESL One Germany 2020 для Европы проходит с 5 октября по 1 ноября в онлайне. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере 400 тысяч долларов, победитель получит 150 тысяч.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-proigrali-pervyi-match-na-esl-one-germany-2020
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