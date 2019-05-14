02:27 | Киберспорт — DOTA 2

Источник: Состав Old But Gold может перейти в Team Spirit

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Организация Team Spirit подпишет состав Old But Gold по Dota 2, сообщает Cybersport.ru со ссылкой на источник, близкий к команде.

Состав Old But Gold сформировался в январе 2019 года. Коллектив прошел на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor, где занял 3-4 место и заработал 30 тысяч долларов.

Команда также заняла второе место на GG.Bet Birmingham Invitational и остановилась в шаге от квоты на OGA Dota PIT Minor 2019.

 

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/sostav-old-but-gold-mozhet-pereiti-v-team-spirit

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