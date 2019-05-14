Источник: Состав Old But Gold может перейти в Team Spirit

Организация Team Spirit подпишет состав Old But Gold по Dota 2, сообщает Cybersport.ru со ссылкой на источник, близкий к команде.

Состав Old But Gold сформировался в январе 2019 года. Коллектив прошел на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor, где занял 3-4 место и заработал 30 тысяч долларов.

Команда также заняла второе место на GG.Bet Birmingham Invitational и остановилась в шаге от квоты на OGA Dota PIT Minor 2019.