«Dendi» сыграет за Aachen City Esports

Украинский игрок Данил «Dendi» Ишутин выступит за новый состав Aachen City Esports на второй открытой квалификации WePlay! Reshuffle Madness 2019 по Dota 2. В анонсе не уточнили, будет ли Ишутин играть за коллектив постоянно или является стендином на один турнир.

На первой квалификации мидером Aachen City Esports был Сергей «Shisui» Корень. В первом туре команда уступила миксу Uvajenie.Hope, который и выиграл квоту на основной турнир. WePlay! Reshuffle Madness 2019 пройдет с 16 по 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

Последней командой «Dendi» была The Pango, с которой он играл на региональных отборочных к The International 2019. В августе Ишутин попросил Natus Vincere досрочно расторгнуть контракт и руководство клуба пошло ему навстречу. Вскоре после этого «Dendi» запустил собственный сайт, а во время чемпионата мира в Шанхае рассказал, что планирует открыть собственную киберспортивную организацию.