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Cyber TRAKTOR и Team Empire Hope прошли в закрытые отборочные WePlay! Pushka League

16:05

Cyber TRAKTOR и Team Empire Hope выиграли открытую квалификацию на WePlay! Pushka League Season 1 Division 1 по Dota 2 для СНГ. В решающих матчах они победили Nothern Community и EXTREMUM соответственно.

Открытая квалификация для СНГ прошла 16 апреля в онлайне. Финальные встречи были проведены в формате best-of-3. Приглашения в закрытый этап отборочных для СНГ получили VP.Prodigy и Cyber Legacy.

Матчи закрытых квалификаций запланированы на 20-22 апреля. В каждом регионе команды разыграют по одной квоте в основной этап соревнования. Он пройдет с 23 апреля по 11 мая в онлайне. 14 команд, среди которых Virtus.pro, Natus Vincere, Team Secret и OG, разыграют 250 тысяч долларов. Чемпион турнира получит 70 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/other/articles/ot-s1mple-do-team-empire-desyat-samykh-samykh-v-kibersporte-v-2019-godu

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