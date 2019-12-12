CDEC Gaming покинула отборочные на WESG 2019

CDEC Gaming проиграла Invictus Gaming и Newbee в тайбрейках отборочных на World Electronic Sports Games 2019 по Dota 2. Команда Чэня "Victoria" Гуаньхуна уступила в обоих встречах и покинула китайскую квалификацию.

IG и Newbee начнут выступление в плей-офф с нижней сетки. Квалификация на World Electronic Sports Games 2019 для Китая проходит с 11 по 14 декабря в Сучжоу. 12 коллективов поборются за два слота на мировом финале чемпионата. Команды, которые займут 3-5 места, попадут в дополнительные отборочные для Азии, где продолжат борьбу за выход на итоговый LAN-финал.