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Источник: Team LDLC соберет новый состав по CS:GO, «Happy» покинет команду

08:20

Французская организация Team LDLC.com наберет новый ростер по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщил журналист и инсайдер Гийом «neL» Канело. По его информации, команду покинет Винсен «Happy» Шопенгауэр.

На данный момент в LDLC числятся два игрока («Happy» и Кристоф «SIXER» Ксиа), а также тренер Стив «Ozstrik3r» Флавини. По сведениям Канело, Ксиа сохранит место в клубе: останется ли в организации «Ozstrik3r» — неизвестно.

Инсайдер заявил, что в организацию вернутся Логан «LOGAN» Корти и Ламберт «Lambert» Пригент, а новичками станут Али «hAdji» Хайнус и Килиан «Gringo» Гарсия, который будет проходить испытательный срок.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/nel-team-ldlc-soberet-novyi-sostav-po-cs-go-happy-pokinet-komandu

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