Потрясающая жена Канело: стильная красотка и бизнес-леди
В начале мая абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес провел очередную защиту титулов. В родной Гвадалахаре мексиканец единогласным решением судей одолел британца Джона Райдера.
После победы на ринг выбежала его потрясающая супруга и наградила мужа-победителя страстным поцелуем.
Фернанда Гомес познакомилась с Саулем в 2016 году. Они начали встречаться, но долго держали свой роман в секрете.
Личная жизнь Альвареса — настоящий мексиканский сериал. Каждый роман — новая серия. Мало кто верил, что новая девушка именитого боксера — его серьезное увлечение. К тому же пара неожиданно разошлась, когда Фернанда оказалась в положении. Но случилось невероятное — молодые люди через некоторое время вновь стали жить вместе. Канело был счастлив, когда в декабре 2017 года у него появилась малышка Мария.
После рождения третьего ребенка (у Канело есть признанные им дети от других женщин) боксер сменил имидж скандалиста на образ заботливого отца. Многие видят в этом заслугу Фернанды Гомес.
26-летняя мексиканская красотка сумела покорить сердце абсолютного чемпиона мира.
Фернанда успешная бизнесвумен с состоянием около 20 миллионов долларов. Она занимается дизайном, владеет маникюрными салонами и модными бутиками в Мексике.
Гомес обожает шикарные вещи и активно ведет свои соцсети, где у нее больше миллиона подписчиков.
Пара сыграла свадьбу в 2021 году. Альварес признался в интервью собравшимся журналистам, что по-настоящему счастлив.
Сауль любит, когда его дети присутствуют во время его поединков на ринге. Фернанда подружилась со старшей дочерью и сыном своего мужа. Они — настоящая «команда Альвареса» возле ринга.
Для Гомес поединки мужа — важное событие. На них она предстает всегда в эксклюзивных нарядах.
Страстно болеет за Сауля и обязательно выходит на ринг после победы супруга.