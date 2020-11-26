«Мы с тобой эксцентричные». Тайсон уважал Марадону и даже гулял по Бразилии в футболке с его фамилией

Настоящие легенды спорта.

В среду из Аргентины пришла трагическая новость — в возрасте 60 лет скончался великий Диего Марадона. Соболезнования близким гениального футболиста выражают во всем мире. Не остался в стороне и легендарный Майк Тайсон.

«Рука Бога, Диего Марадона покинул нас, — написал Железный Майк в Twitter. — В 86-м мы оба стали чемпионами мира. Нас часто сравнивали. Он был одним из моих героев и другом. Я его очень уважал. Его будет сильно не хватать».

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero's and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas — Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020

Тайсон прикрепил к посту скриншот из ТВ-передачи «Десять ночей с Диего Марадоной», гостем которой он стал в 2005 году.

Майк провел последний бой в июне 2005 года, безвольно проиграв Кевину Макбрайду. Потом он принялся разъезжать по разным странам — естественно, за деньги. Например, в сентябре 2005-го украинский производитель алкогольных напитков привез Тайсона в Россию. То путешествие когда-то самый устрашающий боксер мира запомнил на всю жизнь.

Так вот, в ноябре 2005-го Майк прилетел в Буэнос-Айрес — специально чтобы принять участие в шоу Марадоны. Это был последний выпуск проекта. До Тайсона гостями Диего были, в частности, Пеле, Зинедин Зидан и даже Фидель Кастро (с ним Марадона беседовал на Кубе). Серия с Пеле, с которым у Марадоны, вроде как, были натянутые отношения, получилась очень успешным.

В качестве площадки для передачи с Тайсоном была выбрана арена «Луна Парк», культовая для Буэнос-Айреса. На трибунах собралось 5 тысяч зрителей.

Марадона взял у Тайсона интервью, и это был довольно душевный разговор.

«Я больше не буду боксировать, — сказал Железный Майк. — Я потерял желание. Теперь я хочу жить своей жизнью. Хочу курить сигареты, не прячась за автобусной остановкой. Хочу быть собой. Моя жизнь была сумасшедшей, но теперь я счастлив. Я был в районе, откуда ты родом (Вилла Фиорито. — Прим. «СЭ»). И он очень похож на мой (Браунсвилл. — Прим. «СЭ»). Про нас с тобой говорят, что мы несколько эксцентричны, но мы хорошие люди. Я вышел из сточной канавы, но ушел из нее далеко. Были проблемы, но в целом я хорошо провел время».

Также Тайсон заявил, что после смерти своего тренера Каса Д'Амато (в 1985 году), он «потерял сердце», а боксировал только ради денег.

Майк Тайсон в футболке Диего Марадоны. Фото mundodeportivo.com

После интервью Марадона вручил Тайсону футболку сборной Аргентины со своей фамилией. Однако в это время Тайсона куда больше интересовала фигуристая девушка, стоявшая рядом. Он жадно обнял ее за талию, потом начал гладить по руке, затем снова ухватился за талию... Рука Майка двигалась к ее попе, но тут Диего сказал: «Это моя подруга»! Тайсон тут же отпустил красотку, хотя шутку, конечно, понял.

Из Буэнос-Айреса Майк отправился в крупнейший город Бразилии — Сан-Паулу. Там у него возникли проблемы с законом. Когда Тайсон был в ночном клубе, ему не понравилось, что ему его снимают. Он толкнул оператора телеканала SBT, а потом разбил его оборудование. Начали судебные разбирательства. И Тайсон не нашел ничего лучше, чем приехать в суд в той самой футболке сборной Аргентины с фамилией «Марадона» на спине (и с автографом Диего на груди). Естественно,. бразильцы восприняли это как провокацию. Тайсон же в ответ показал непристойный жест в телекамеру.

Майк Тайсон в футболке Диего Марадоны. Фото mundodeportivo.com

Через месяц Майк прилетел Бразилию снова — на новое слушание. Его наказали несколькими часами исправительных работ.

После этого он в Бразилию не возвращался, да и в Аргентину тоже. А вот с Марадоной повидался. Дело было на Каннском кинофестивале в мае 2008 года. Оба прибыли туда на показ документальных фильмов о самих себе — «Тайсон» (режиссер Джеймс Тобэк) и «Марадона» (режиссер Эмир Кустурица). Майк и Диего встретились в кулуарах и крепко обнялись.