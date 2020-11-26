«Мы с тобой эксцентричные». Тайсон уважал Марадону и даже гулял по Бразилии в футболке с его фамилией
В среду из Аргентины пришла трагическая новость — в возрасте 60 лет скончался великий Диего Марадона. Соболезнования близким гениального футболиста выражают во всем мире. Не остался в стороне и легендарный Майк Тайсон.
«Рука Бога, Диего Марадона покинул нас, — написал Железный Майк в Twitter. — В 86-м мы оба стали чемпионами мира. Нас часто сравнивали. Он был одним из моих героев и другом. Я его очень уважал. Его будет сильно не хватать».
Тайсон прикрепил к посту скриншот из ТВ-передачи «Десять ночей с Диего Марадоной», гостем которой он стал в 2005 году.
Майк провел последний бой в июне 2005 года, безвольно проиграв Кевину Макбрайду. Потом он принялся разъезжать по разным странам — естественно, за деньги. Например, в сентябре 2005-го украинский производитель алкогольных напитков привез Тайсона в Россию. То путешествие когда-то самый устрашающий боксер мира запомнил на всю жизнь.
Так вот, в ноябре 2005-го Майк прилетел в Буэнос-Айрес — специально чтобы принять участие в шоу Марадоны. Это был последний выпуск проекта. До Тайсона гостями Диего были, в частности, Пеле, Зинедин Зидан и даже Фидель Кастро (с ним Марадона беседовал на Кубе). Серия с Пеле, с которым у Марадоны, вроде как, были натянутые отношения, получилась очень успешным.
В качестве площадки для передачи с Тайсоном была выбрана арена «Луна Парк», культовая для Буэнос-Айреса. На трибунах собралось 5 тысяч зрителей.
Марадона взял у Тайсона интервью, и это был довольно душевный разговор.
«Я больше не буду боксировать, — сказал Железный Майк. — Я потерял желание. Теперь я хочу жить своей жизнью. Хочу курить сигареты, не прячась за автобусной остановкой. Хочу быть собой. Моя жизнь была сумасшедшей, но теперь я счастлив. Я был в районе, откуда ты родом (Вилла Фиорито. — Прим. «СЭ»). И он очень похож на мой (Браунсвилл. — Прим. «СЭ»). Про нас с тобой говорят, что мы несколько эксцентричны, но мы хорошие люди. Я вышел из сточной канавы, но ушел из нее далеко. Были проблемы, но в целом я хорошо провел время».
Также Тайсон заявил, что после смерти своего тренера Каса Д'Амато (в 1985 году), он «потерял сердце», а боксировал только ради денег.
После интервью Марадона вручил Тайсону футболку сборной Аргентины со своей фамилией. Однако в это время Тайсона куда больше интересовала фигуристая девушка, стоявшая рядом. Он жадно обнял ее за талию, потом начал гладить по руке, затем снова ухватился за талию... Рука Майка двигалась к ее попе, но тут Диего сказал: «Это моя подруга»! Тайсон тут же отпустил красотку, хотя шутку, конечно, понял.
Из Буэнос-Айреса Майк отправился в крупнейший город Бразилии — Сан-Паулу. Там у него возникли проблемы с законом. Когда Тайсон был в ночном клубе, ему не понравилось, что ему его снимают. Он толкнул оператора телеканала SBT, а потом разбил его оборудование. Начали судебные разбирательства. И Тайсон не нашел ничего лучше, чем приехать в суд в той самой футболке сборной Аргентины с фамилией «Марадона» на спине (и с автографом Диего на груди). Естественно,. бразильцы восприняли это как провокацию. Тайсон же в ответ показал непристойный жест в телекамеру.
Через месяц Майк прилетел Бразилию снова — на новое слушание. Его наказали несколькими часами исправительных работ.
После этого он в Бразилию не возвращался, да и в Аргентину тоже. А вот с Марадоной повидался. Дело было на Каннском кинофестивале в мае 2008 года. Оба прибыли туда на показ документальных фильмов о самих себе — «Тайсон» (режиссер Джеймс Тобэк) и «Марадона» (режиссер Эмир Кустурица). Майк и Диего встретились в кулуарах и крепко обнялись.
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