Тренер Ковалева заявил, что боксер перейдет в тяжелый вес

Тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева Бадди МакГирт рассказал о планах россиянина перейти в первый тяжелый вес. В ноябре прошлого года он проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу.

— Ковалев перейдет в первый тяжелый вес, — цитирует тренера Boxing Junkie. — Начнем тренировки примерно через месяц. Сергей хорошо себя чувствует с весом порядка 185 фунтов, но больше набирать не будет. Он способен с весом в 180 фунтов победить всех этих парней. Будет легким, но это норма. На мой взгляд, Ковалев будет лучше выглядеть в первом тяжелом весе.

На счету 36-летнего боксера 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.