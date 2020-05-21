Американский тренер Тедди Атлас, работавший с Александром Поветкиным в 2008-2011 годах, рассказал о своем подопечном. Под руководством Атласа Поветкин стал чемпионом мира по версии WBA Regular в 2011 году, победив Руслана Чагаева единогласным решением судей.

— Я в Россию не гулять приехал, я приехал работать: отель — зал — отель, — сказал Атлас в подкасте на своем YouTube-канале. — Никто по-английски особо не говорил, разве что Влад (Хрюнов). Я выучил несколько блюд в меню и показывал на них. Объяснял Поветкину через переводчика, что он хорошо делает, а что не так хорошо, над чем надо работать, какой у меня план для него. Мне говорили, да это и так понятно было, что он — насквозь русский парень, влюбленный в родину. Таких и у нас в Америке есть сколько угодно, которые никуда из своей страны не хотят выезжать, предпочитают находиться только в своем родном городке, деревне. Вот Александр — такой человек. Он всем сказал, что он никогда в жизни не уедет тренироваться из России в США, ему плевать. Ко мне же он относился с уважением. И все-таки мы договорились, что часть лагерей он проведет в США. Мы будем чередовать: Россия, США.

«Видел бедность на лицах людей». Тедди Атлас раскрыл подробности работы с Поветкиным