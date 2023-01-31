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Сегодня, 13:44

Артур Бетербиев готов подраться с Усиком: «Нет проблем»

Давид Хачатрян
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Артур Бетербиев.
Фото Reuters

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что готов провести бой против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Если вы организуете [бой с Усиком, — прим. «СЭ"], то нет проблем, — сказал Бетербиев Sky Sports. — Он успешен, он хороший боксер. Меня не очень интересует его карьера, я не слежу за Усиком или кем-то еще».

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.

Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
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