Артур Бетербиев готов подраться с Усиком: «Нет проблем»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что готов провести бой против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Если вы организуете [бой с Усиком, — прим. «СЭ"], то нет проблем, — сказал Бетербиев Sky Sports. — Он успешен, он хороший боксер. Меня не очень интересует его карьера, я не слежу за Усиком или кем-то еще».

В любителях Бетербиев и Усик встречались трижды. Первый бой выиграл россиянин, два других — украинец.