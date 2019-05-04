Атлетическая комиссия штата Невада обнародовала информацию о размере гонораров участников предстоящего боя в Лас-Вегасе между чемпионом по версии WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладатель титула по версии IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Гонорар Альвареса составит 35 миллионов долларов, Джейкобса – 2,5 миллиона. По информации журналиста ESPN Дэна Рафаэля, американец получит еще 10 миллионов по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Бой Альварес – Джейкобс состоится в ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena.